Власти американского Бостона рассматривают возможность убрать памятник 16-му президенту США Аврааму Линкольну, при котором в стране было отменено рабство. Об этом 15 июня сообщил местный новостной портал Boston.com со ссылкой на офис мэра Марти Уолша

Геноцид по-европейски. Почему атакуют памятники Леопольду и Черчиллю © REUTERS, John Sibley

По данным издания, Уолш «поддерживает» призывы убрать мемориал Аврааму Линкольну, который находится в парке в центре города, на фоне набирающей популярность петиции о его сносе, созданной темнокожим жителем города Тори Баллоком и подписанной уже более чем 8 тысячами человек.

«Предполагается, что он (монумент. — Ред.) представляет свободу, но вместо этого представляет нас все еще под кем-то еще. Я всегда спрашивал себя: "Если он свободен, почему он все еще на коленях?". Ни один ребенок не должен больше задавать себе этот вопрос. Если вы чувствуете то же самое, подпишите петицию!» — говорится в тексте петиции.

Офис мэра города также сообщил, что помимо сноса статуи власти рассматривают вариант ее частичного видоизменения, чтобы она символизировала равенство.

Целый ряд статуй были убраны по решению властей или стихийно снесены в последние недели на фоне массовых протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции в Миннеаполисе. Это затронуло памятники солдатам и генералам рабовладельческого Юга времен Гражданской войны в США, а также статуи первооткрывателя Америки Христофора Колумба, которого левые активисты обвиняют в геноциде коренного населения Америки.