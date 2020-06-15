Вертолет Ми-171, на борту которого находилась правительственная делегация во главе с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым, во время вынужденной посадки в Жамбылской области повреждений не получил. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс»

В США начали расследование инцидента с использованием военных вертолетов в Вашингтоне © пресс-служба Министерства облороны Украины | пресс-служба Министерства облороны Украины | Перейти в фотобанк

Инцидент произошел 12 июня. Делегация с рабочей поездкой посетила Жамбылскую область, где проинспектировала ход реализации государственных программ социально-экономического развития региона. Премьер-министра сопровождали аким Жамбылской области, а также руководители ряда профильных министерств.

«В ходе рабочей поездки в регион делегация осуществила перелет на вертолете Ми-171, регистрационный № UP-MI705, принадлежащем АО "Казавиаспас", по маршруту Кордай — Тараз. По предварительным данным, в результате отказа основной гидросистемы вертолета была совершена вынужденная посадка вне аэродрома примерно в 180 км от г. Тараз в районе поселка Тасоткель», — говорится в сообщении.

Глава правительства продолжил полет на резервном вертолете в соответствии со своим рабочим графиком.

Там также уточнили, что министра здравоохранения Елжана Биртанова, который в воскресенье сообщил, что заразился коронавирусом, на борту вертолета не было.