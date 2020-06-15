Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал вмешательством в компетенцию судебной системы России заявление госсекретаря США Майка Помпео о приговоре американцу Полу Уилану, передает РИА Новости 15 июня

Приговор Уилану негативно отразится на отношениях Москвы и Вашингтона – посол США © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Возмущение госсекретаря США приговором Полу Уилану с требованием его немедленного освобождения является вмешательством в компетенцию судебной системы России. Заявления о "тайности" проведения судебного процесса неправомочны, за процессом всегда пристально следили, в том числе с американской стороны. Обвинения Уилану предъявлены очень серьезные, которые и были доказаны в суде», — заявил Слуцкий.

Что касается призывов о возвращении Уилана на его родину, то, по словам депутата, для этого существуют различные варианты, которые «хорошо известны американской стороне». Он также заявил, что обсуждение обмена Уилана исключать нельзя, но для заключения подобных договоренностей между США и РФ нужна политическая воля.

Коллега Слуцкого, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк счел заявление Помпео давлением на судебную систему РФ и назвал это недопустимым.

«В США нашли новый повод для голословных обвинений в адрес России, решив, что могут себе позволить влиять на российский суд. Возможно, в США так своеобразно трактуют демократические принципы и независимость в работе судебной системы. При этом мы неоднократно сталкивались с американским правосудием, которое исключительно предвзято относится к российским гражданам», — сказал он.

Ранее адвокат Уилана заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.