Ранее Мосгорсуд приговорил Уилана к 16 годам колонии строгого режима за шпионаж. Заседания, стартовавшие в марте, проходили в закрытом от слушателей режиме, поскольку материалы дела содержат гриф «совершенно секретно». Помпео заявил, что возмущен этим приговором и требует немедленного освобождения Уилана.
«Возмущение госсекретаря США приговором Полу Уилану с требованием его немедленного освобождения является вмешательством в компетенцию судебной системы России. Заявления о "тайности" проведения судебного процесса неправомочны, за процессом всегда пристально следили, в том числе с американской стороны. Обвинения Уилану предъявлены очень серьезные, которые и были доказаны в суде», — заявил Слуцкий.
Что касается призывов о возвращении Уилана на его родину, то, по словам депутата, для этого существуют различные варианты, которые «хорошо известны американской стороне». Он также заявил, что обсуждение обмена Уилана исключать нельзя, но для заключения подобных договоренностей между США и РФ нужна политическая воля.
Коллега Слуцкого, член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк счел заявление Помпео давлением на судебную систему РФ и назвал это недопустимым.
«В США нашли новый повод для голословных обвинений в адрес России, решив, что могут себе позволить влиять на российский суд. Возможно, в США так своеобразно трактуют демократические принципы и независимость в работе судебной системы. При этом мы неоднократно сталкивались с американским правосудием, которое исключительно предвзято относится к российским гражданам», — сказал он.
Ранее адвокат Уилана заявил, что Служба внешней разведки рассматривает возможность обмена его подзащитного на Виктора Бута или Константина Ярошенко, отбывающих наказание в США.