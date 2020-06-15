Федеральный суд США отклонил просьбу беглого молдавского олигарха Владимира Плахотнюка о предоставлении ему политического убежища. Об этом 15 июня сообщает «Итерфакс»

Плахотнюк попросил убежища в стране, которая «никого не экстрадирует в Россию» © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Майка Помпео о включении его в санкционный список США, а также просил предоставить ему политическое убежище, так как его якобы подвергают преследованию на родине.

Суд отклонил иск олигарха. Теперь он может быть экстрадирован в Молдавию по запросу Кишинева.

Бывший лидер Демпартии Молдавии, главный молдавский олигарх Влад Плахотнюк сбежал из Молдавии после смены власти 14 июня 2019 года. Он находится в Майами.

В январе 2020 года госсекретарь США сообщил, что Плахотнюк и члены его семьи включены в санкционный список в связи со «значительными коррупционными действиями». После этого олигарху аннулировали американскую визу.

В середине мая генпрокурор Молдавии Александр Стояногло заявил, что основным бенефициаром кражи миллиарда долларов из банковской системы республики был Плахотнюк. В отношении Плахотнюка возбудили уголовное дело по трем статьям обвинения: создание организованной преступной группировки, вымогательство и мошенничество в особо крупных размерах. На основании этих обвинений 22 мая суд принял решение о заочном аресте олигарха сроком на 30 суток.

В России против олигарха также возбуждено несколько уголовных дел. Тверской суд Москвы заочно арестовал Плахотнюка своим решением от 29 июля 2019 года. В ноябре 2019 года Тверской суд столицы принял решение арестовать его на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в РФ.