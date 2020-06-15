«Те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи. Это, прежде всего, Китай и Россия», — сказал он.
По его мнению, человечество вряд ли извлечет какие-то уроки из ситуации с пандемией, поскольку мир никогда ничему не смог научиться. Возможно, рассуждает Кедми, власти той или другой страны смогут сделать правильные выводы из ситуации.
Но в большинстве стран нет прямой преемственности власти, и новые власти, заботящиеся о своих политических и частных интересах, не смогут сделать правильные выводы, и они просто свалят всю вину на предыдущих, добавил эксперт.