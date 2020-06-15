От ситуации с пандемией больше всего выиграли те государства, в которых власть наиболее эффективно продемонстрировала способность решать сложные государственные задачи. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Пандемия показала неадекватность властей США и Западной Европы © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

По его мнению, человечество вряд ли извлечет какие-то уроки из ситуации с пандемией, поскольку мир никогда ничему не смог научиться. Возможно, рассуждает Кедми, власти той или другой страны смогут сделать правильные выводы из ситуации.

Но в большинстве стран нет прямой преемственности власти, и новые власти, заботящиеся о своих политических и частных интересах, не смогут сделать правильные выводы, и они просто свалят всю вину на предыдущих, добавил эксперт.