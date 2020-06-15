«Статкевича осудили на 15 суток ареста», — отметили правозащитники.
Статкевич 1 июня уже был осужден на 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии, срок его ареста заканчивался 15 июня.
Новый административный арест в 15 суток получил также блогер Владимир Цыганович, известный тем, что требовал от «Белнефтехима» снизить цены на моторное топливо.
Кроме того, 15 суток ареста получил блогер Эдуард Пальчис и ряд других участников пикетов по сбору подписей 31 мая в Минске.
В конце мая в ряде белорусских городов прошли многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты. Лидер незарегистрированной белорусской социал-демократической партии ("Народная Громада") Статкевич намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты на выборах 9 августа, однако его заявление было отклонено Центризбиркомом, поскольку у него есть непогашенная судимость.
Он участвовал в качестве кандидата в президенты в избирательной кампании 2010 года. Однако тогда, после объявления результатов президентских выборов, на которых вновь победил Александр Лукашенко, акция оппозиции на площади Независимости в Минске вылилась в массовые беспорядки. Были задержаны более 600 наиболее активных участников. Среди задержанных был и Статкевич.
В 2011 году суд признал оппозиционера виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Судимость политика считается не снятой на протяжении 8 лет из-за квалификации «массовых беспорядков» как особо тяжкого преступления.
В 2015 году Лукашенко помиловал Статкевича, а также ряд оппозиционных активистов.