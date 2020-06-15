Белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич, задержанный 31 мая в Минске, получил еще 15 суток ареста. Об этом 15 июня сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна»

В Белоруссии претендента на пост президента оштрафовали за несанкционированную акцию © Facebook, Объединенная Гражданская Партия - ОГП отметили правозащитники.

Статкевич 1 июня уже был осужден на 15 суток за участие в несанкционированном мероприятии, срок его ареста заканчивался 15 июня.

Новый административный арест в 15 суток получил также блогер Владимир Цыганович, известный тем, что требовал от «Белнефтехима» снизить цены на моторное топливо.

Кроме того, 15 суток ареста получил блогер Эдуард Пальчис и ряд других участников пикетов по сбору подписей 31 мая в Минске.

В конце мая в ряде белорусских городов прошли многочисленные пикеты по сбору подписей за выдвижение в кандидаты в президенты. Лидер незарегистрированной белорусской социал-демократической партии ("Народная Громада") Статкевич намеревался выдвигать свою кандидатуру в президенты на выборах 9 августа, однако его заявление было отклонено Центризбиркомом, поскольку у него есть непогашенная судимость.

Он участвовал в качестве кандидата в президенты в избирательной кампании 2010 года. Однако тогда, после объявления результатов президентских выборов, на которых вновь победил Александр Лукашенко, акция оппозиции на площади Независимости в Минске вылилась в массовые беспорядки. Были задержаны более 600 наиболее активных участников. Среди задержанных был и Статкевич.

В 2011 году суд признал оппозиционера виновным в организации массовых беспорядков и приговорил его к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии усиленного режима. Судимость политика считается не снятой на протяжении 8 лет из-за квалификации «массовых беспорядков» как особо тяжкого преступления.

В 2015 году Лукашенко помиловал Статкевича, а также ряд оппозиционных активистов.