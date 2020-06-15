Народный депутат Верховной Рады от партии «Голос» Роман Лозинский пострадал при задержании радикальных активистов возле здания Шевченковского суда Киева, где проходит заседание по делу Сергея Стерненко, обвиняемого в умышленном убийстве и нелегальном хранении холодного оружия. Об этом 15 июня сообщает УНИАН

Дело Стерненко. Полиция проведет служебное расследование после задержаний националистов возле суда © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Сергей Стерненко — бывший лидер одесского «Правого сектора»*, два года назад он убил человека ударом ножом. По версии следствия, националист специально догнал убегавшего от него мужчину и нанес ему смертельные ранения. Сам активист утверждает, что это была самооборона, а погибший вместе со своим сообщником якобы хотели напасть на него.

Возле суда дежурят сторонники подозреваемого, они провоцируют правоохранителей и неугодных журналистов. В результате вспыхнувших конфликтов задержаны 5 человек из группы поддержки радикала.

Лозинский, а также еще несколько депутатов из фракций «Голоса» и «Европейской солидарности» пришли в суд с предложением взять Стерненко на поруки. Когда начались задержания, Лозинский решил заступиться за активистов, однако сам попал под руку полицейских и сотрудников Нацгвардии. В результате ему порвали футболку и поцарапали лицо.

Парламентарий уже пообещал, что обратится с заявлением в правоохранительные органы по факту препятствования деятельности народного депутата.

* Деятельность организации запрещена в РФ