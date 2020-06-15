Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием. Об этом 15 июня сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram

Украине очень комфортно жить в коррупции — композитор Быстряков © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Отмечается, что следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия задержали.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС.