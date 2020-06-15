Украине очень комфортно жить в коррупции — композитор Быстряков
Украине очень комфортно жить в коррупции — композитор Быстряков
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«Поздравляем ВАКС с первым серьезным приговором за тяжкое преступление», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия задержали.

Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС.    