Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины приговорил депутата Киевского областного совета Александра Мефодия к пяти годам лишения свободы с конфискацией части имущества за злоупотребление влиянием. Об этом 15 июня сообщает Центр противодействия коррупции в Telegram
«Поздравляем ВАКС с первым серьезным приговором за тяжкое преступление», — говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие установило, что Мефодий предлагал бизнесмену за 5 тысяч долларов решить вопрос с правоохранительными органами. При получении этих средств Мефодия задержали.
Депутат может обжаловать это решение в Апелляционной палате ВАКС.
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