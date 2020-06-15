Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service прогнозирует падение реального валового внутреннего продукта Украины в 2020 году на 4,5% и его восстановление примерно на 3,6% в 2021 году. Об этом 15 июня сообщает «Интерфакс-Украина»

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В частности, агентство сообщает о повышении рейтинга Украины до уровня «B3» с «Caa1» с прогнозом рейтингов «стабильный».

По оценкам агентства, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП. Национальный банк Украины ухудшит макроэкономический прогноз страны, в том числе оценку падения реального ВВП с 5% до 6-8,5%.

Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.