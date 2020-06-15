«Moody's ожидает, что экономика — из-за ограничений на внутреннюю деятельность, более слабого внешнего спроса и более низких денежных переводов — резко сократится в этом году. Ожидается, что экономический рост постепенно восстановится со второй половины 2020 года, при этом прогноз роста реального ВВП составляет примерно 3,6% в 2021 году», — говорится в сообщении.
В частности, агентство сообщает о повышении рейтинга Украины до уровня «B3» с «Caa1» с прогнозом рейтингов «стабильный».
По оценкам агентства, дефицит госбюджета увеличится до 7,5% ВВП в 2020 году с 2% ВВП в 2019 году, в результате чего валовые потребности правительства в финансировании в этом году составляют около 16% ВВП. Национальный банк Украины ухудшит макроэкономический прогноз страны, в том числе оценку падения реального ВВП с 5% до 6-8,5%.
Международный валютный фонд ухудшил прогноз спада ВВП Украины в 2020 году до 8,2% с 7,7% в его апрельском Всемирном экономическом прогнозе.