Неприятная ситуация вокруг Белгазпромбанка не будет политизирована российской и белорусской сторонами. Такую точку зрения высказал 15 июня российский политтехнолог Глеб Павловский, передает «Интерфакс»

В Белоруссии снялся с выборов второй кандидат в президенты © Santa Fe Relocation Services / flickr сказал Павловский.

Вместе с тем, Лукашенко не откажется от варианта предложить белорусским избирателям версию о том, что его главный конкурент способствовал «иностранному вмешательству», считает эксперт.

«Уже давно достаточно ясно, что президент Лукашенко будет разыгрывать карту "российского вмешательства" в выборы. Для этого Белгазпромбанк даже формально является весьма удобной зацепкой. Александр Григорьевич, похоже, не намерен отказываться от такой версии, и, полагаю, будет ее фокусировать при приближении к дате голосования», — добавил он.

На прошлой неделе Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыск в Белгазпромбанке, были возбуждены уголовные дела.

Претендент на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. Он возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.