«У российской стороны здесь нет иного маневра, кроме того, как оспаривать процедуру назначения нового управляющего. Политизировать эту ситуацию Москва, полагаю, не станет. Баланс российско-белорусских связей очень хрупок и базируется на отношениях двух президентов, и целиком от этих отношений зависит. Ни Минск, ни Москва не могут пойти слишком далеко в ухудшении отношений. Поэтому я не предвижу здесь какого-либо межгосударственного конфликта», — сказал Павловский.
Вместе с тем, Лукашенко не откажется от варианта предложить белорусским избирателям версию о том, что его главный конкурент способствовал «иностранному вмешательству», считает эксперт.
«Уже давно достаточно ясно, что президент Лукашенко будет разыгрывать карту "российского вмешательства" в выборы. Для этого Белгазпромбанк даже формально является весьма удобной зацепкой. Александр Григорьевич, похоже, не намерен отказываться от такой версии, и, полагаю, будет ее фокусировать при приближении к дате голосования», — добавил он.
На прошлой неделе Комитет государственного контроля Белоруссии провел обыск в Белгазпромбанке, были возбуждены уголовные дела.
Претендент на выдвижение кандидатом в президенты Белоруссии Бабарико выразил предположение, что ситуация, сложившаяся вокруг банка, носит политический характер. Он возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 до мая 2020 года, когда объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.