«Друзья! У нас шокирующий случай. Как оказалось, директор школы заболела коронавирусом, общалась с большим количеством людей, когда получила положительный тест на COVID-19! Она никому ничего не сказала и успела сходить на работу», — написал он.
Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции. Также среди персонала еще трех детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19.
Все три сада не работали, но готовились к открытию и приему детей.