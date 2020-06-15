Директор одной из киевских школ с подтвержденным диагнозом COVID-19 продолжала ходить на работу. Об этом 15 июня сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко у себя в Facebook

Просто посмотрите на улицу. Глава Минздрава объяснил скачок заболеваемости коронавирусом на Украине © Украина.ру

Госпродпотребслужба города обратилась в правоохранительные органы о возбуждении против директора уголовного дела за нарушение правил самоизоляции. Также среди персонала еще трех детских садов города обнаружили больных коронавирусом или людей с подозрением на COVID-19.

Все три сада не работали, но готовились к открытию и приему детей.