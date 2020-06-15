Суд применил к Ильяшенко меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в 84,8 млн гривен (около 212 млн рублей) до 10 августа 2020 года.
Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, был отстранен от обязанностей замначальника налоговой Киева.
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-чиновника за дачу руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры взятки в размере 6 млн долларов.