Высший антикоррупционный суд (ВАКС) арестовал второго фигуранта дела о взятке главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Назару Холодницкому, а именно первого заместителя начальника налоговой Киева Николая Ильяшенко. Соответствующее решение 15 июня объявил судья ВАКС, передает «РБК-Украина»

На Украине задержали троих человек по делу о предложении $6 млн взятки © РИА Новости, Сергей Венявский | Перейти в фотобанк

Ильяшенко, который фигурирует в деле о рекордной взятке в истории Украины, был отстранен от обязанностей замначальника налоговой Киева.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали экс-чиновника за дачу руководству НАБУ и главе Специализированной антикоррупционной прокуратуры взятки в размере 6 млн долларов.