Претендовавшая на пост президента Белоруссии зампредседателя Ассоциации грузоперевозчиков «Регион 8» Наталья Кисель отказалась от дальнейшего участия в избирательной кампании. Об этом 15 июня сообщает РИА Новости

Пирр против Сунь Цзы. Чем обернется для Минска тактика без стратегии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк сказала Кисель, воздержавшись от комментариев относительно причин своего решения.

По ее словам, вся необходимая информация дана профильному порталу автоперевозчиков.

Ранее руководитель ее инициативной группы Сергей Штода заявил, что Кисель прекращает участие в президентских выборах, назначенных на 9 августа. Он объяснил, что команда Кисель не планировала изначально идти дальше этапа сбора подписей в этой избирательной кампании, а «хотелось озвучить свои вопросы и проблемы, показать, что есть грузоперевозчики — не оппозиция, не власть, а есть еще такая категория людей». Координаторы инициативной группы не планируют сдавать подписи граждан для проверки в соответствующие избирательные комиссии.

Специализирующийся на автомобильной тематике сайт abw.by сообщил со ссылкой на Штоду, что снятие с предвыборной кампании до 15 июня было запланировано изначально «в пользу более опытного кандидата». Там также приводится скриншот заявления Кисель и Штоды, в котором утверждается, что многие, в том числе иные претенденты на президентский пост, знали о планах их команды использовать выдвижение и сбор подписей для привлечения внимания к проблемам автоперевозчиков.

«Собранные голоса… мы условно передаем в общую корзину этих выборов, равнозначно распределив между теми, кому члены ассоциации ("Регион 8". — Ред.) отдают свою симпатию и дальнейшую поддержку», — говорится в документе.

В списке семь человек, в том числе и Олег Гайдукевич, который уже решил прекратить свое участие в президентской гонке в пользу действующего главы государства. Рядом с фамилией действующего президента Александра Лукашенко в скобках написано: «уверены, победит на выборах».