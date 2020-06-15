Мужчина решил покурить в киевском метрополитене прямо на платформе. Видеоролик 15 июня опубликовали на странице «Киев Оперативный» в Facebook

«До такого не додумались даже в Гондурасе» — Марков о закрытии метро в Киеве © REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | REUTERS, OGI/ /KV/Valentyn Ogirenko | Перейти в фотобанк

«Так долго ждал метро, что решил покурить. Хорошо, что полиция метрополитена спит, а то очень рассердилась бы», — подписали под видео.

Пользователи интернета возмутились действиями мужчины и отметили, что это только показывает его уровень культуры.

«Уровень культуры зашкаливает», «Жаль, что в этот момент не ехал поезд», «Деградация полная», «Ну есть же примета, чтоб маршрутка наконец пришла, надо закурить», «Село перепутало электричку с метро», «А кто рагуля в метро пустил?», — пишут люди.