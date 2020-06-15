Совет ООН по правам человека (СПЧ) 17 июня проведет экстренное обсуждение ситуации с нарушениями прав человека, расизмом и жестокостью полиции во время протестов против расовой дискриминации в США. Об этом сообщила пресс-служба совета 15 июня

Протесты в США: страна балансирует на грани хаоса и насилия © REUTERS, Lindsey Wasson

«Совет ООН по правам человека только что принял решение провести срочные дебаты по "происходящим в настоящее время нарушениям прав человека на расовой почве, систематическому расизму, жестокости полиции и насилию в отношении мирных демонстрантов", которые состоятся в 15:00 (16:00 мск — ред.) 17 июня», — говорится в заявлении.

В начале прошлой недели родственники и юристы погибшего в США от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда направили письмо в ООН с просьбой оказать влияние на Вашингтон в проведении расследования обстоятельств смерти мужчины. Письмо было также направлено представителям рабочей группы СПЧ ООН по проблемам лиц африканского происхождения и еще четырем другим докладчикам.

В пятницу, 12 июня, к председателю Совета ООН по правам человека также обратились представители Африканской группы государств по правам человека во главе с постпредом Буркина-Фасо при ООН в Женеве. Дипломаты призвали СПЧ провести срочную дискуссию по вопросам нарушений прав человека, дискриминации и жестокости полиции во время протестов в США.