Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призвал парламентариев носить медицинские маски в зале пленарных заседаний. Такое заявление он сделал в понедельник, 15 июня, на согласительном совете фракций и депутатских групп, трансляцию которого вел телеканал «Рада»

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По мнению Разумкова, к этой категории граждан можно отнести и некоторых нардепов.

«Обращаюсь к вам (депутатам. — Ред.) и к вашей сознательности и ответственности — к сожалению, на последних заседаниях Верховной Рады мы все видели, что многие коллеги без масок и, к сожалению, это происходит не только в парламенте, но и по всей стране», — сказал он.

Ранее продолжать носить медицинские маски украинцам также настоятельно посоветовал министр здравоохранения страны Максим Степанов.

На настоящий момент на Украине более 32 тыс. лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19. В последние дни фиксируется около 700 новых случаев, что является высоким показателем для страны в сравнении с предыдущими периодами.