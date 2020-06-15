Поводом к беспокойству спикера стал рост числа случаев COVID-19 на Украине, который фиксируется в последнее время. По мнению Минздрава страны, многие украинцы восприняли послабление карантинных ограничений как полную отмену всех рекомендаций и запретов.
По мнению Разумкова, к этой категории граждан можно отнести и некоторых нардепов.
«Обращаюсь к вам (депутатам. — Ред.) и к вашей сознательности и ответственности — к сожалению, на последних заседаниях Верховной Рады мы все видели, что многие коллеги без масок и, к сожалению, это происходит не только в парламенте, но и по всей стране», — сказал он.
Ранее продолжать носить медицинские маски украинцам также настоятельно посоветовал министр здравоохранения страны Максим Степанов.
На настоящий момент на Украине более 32 тыс. лабораторно подтвержденных диагнозов COVID-19. В последние дни фиксируется около 700 новых случаев, что является высоким показателем для страны в сравнении с предыдущими периодами.