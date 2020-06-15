Безпалько рассказал, что сделает Россия, если Белоруссия станет русофобским государством
Безпалько рассказал, что сделает Россия, если Белоруссия станет русофобским государством
© РИА Новости, Нина Зотина
«Нашими общими усилиями уже реализуются совместные проекты, строятся промышленные и социальные объекты. <…> С момента вашего исторического визита в Беларусь в 2015 году двусторонние отношения приобрели характер "железного братства". С нетерпением жду личной встречи с вами в Минске», — сказал Лукашенко.

Он похвалил китайского коллегу с успешной борьбой с пандемией коронавируса.

Глава государства также подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене.

 