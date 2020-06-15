Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил с днем рождения председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина. Об этом 15 июня сообщила пресс-служба главы государства

Безпалько рассказал, что сделает Россия, если Белоруссия станет русофобским государством © РИА Новости, Нина Зотина сказал Лукашенко.

Он похвалил китайского коллегу с успешной борьбой с пандемией коронавируса.

Глава государства также подчеркнул, что благодаря дальновидной политике китайского лидера, комплексным подходам и взвешенным решениям Китай уверенно занимает лидирующие позиции на международной арене.