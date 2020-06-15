Согласно данным деклараций 153 депутатов Верховной Рады от фракции «Слуги народа» являются миллионерами. Об этом 15 июня сообщает общественная организация «Комитет избирателей Украины» в своем Facebook

Миллионеры из «Слуги народа» получают компенсацию от государства за жилье — КИУ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Среди ТОП-3 самых богатых «слуг народа» — Олег Воронько, который задекларировал 123 млн грн (около 300 млн рублей), Александр Сова — 79 млн грн (около 200 млн рублей) и Андрей Герус — 38 млн грн (около 100 млн рублей).

Глава фракции Давид Арахамия оказался на восьмом месте с 21 млн грн (около 50 млн рублей).

Вместе 247 народных депутатов «Слуги Народа» задекларировали 1,1 млрд грн (около 3 млрд рублей). При этом 90% средств — наличные.