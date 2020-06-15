Всего во фракции 247 народных депутатов. Таким образом, миллионером является каждый второй депутат монобольшинства.
Среди ТОП-3 самых богатых «слуг народа» — Олег Воронько, который задекларировал 123 млн грн (около 300 млн рублей), Александр Сова — 79 млн грн (около 200 млн рублей) и Андрей Герус — 38 млн грн (около 100 млн рублей).
Глава фракции Давид Арахамия оказался на восьмом месте с 21 млн грн (около 50 млн рублей).
Вместе 247 народных депутатов «Слуги Народа» задекларировали 1,1 млрд грн (около 3 млрд рублей). При этом 90% средств — наличные.