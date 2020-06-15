Украинцы перепутали смягчение карантина с его отменой. Об этом 15 июня заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов во время брифинга, который транслировали украинские телеканалы

По словам Степанова, люди уже почувствовали «полную отмену карантина», именно в этом Минздрав видит причину увеличения случаев заболеваемости COVID-19. Киев почти догнал Черновицкую область по числу больных коронавирусом © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В течение 5 дней мы видим, что количество подтвержденных заболеваний на уровне более 650, один день было 753 случая заболевания. Мы ставим рекорды по заболеваемости. Я думаю, что нам просто стоит посмотреть на улицу, на многочисленные видео, которые есть в интернете, в социальных сетях, что у нас происходит, в том числе, в клубах, в других местах», — отметил он.

Также министр подчеркнул, что растет количество госпитализированных, количество людей, у которых есть пневмония, — все это прямое следствие того, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой. В то же время Степанов призвал украинцев соблюдать рекомендации Минздрава, так как риск инфицирования максимально снижается при соблюдении масочного режима, социальной дистанции и использования антисептиков.