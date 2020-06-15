Посол США в РФ Джон Салливан заявил, что разочарован приговором гражданину США, Канады, Великобритании и Ирландии Полу Уилану, осужденному на 16 лет за шпионаж в РФ, передает «Интерфакс» 15 июня

Американец Уилан приговорен в России к 16 годам заключения за шпионаж © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

«Я разочарован и разъярен [приговором]… Безусловно, приговор не отразится положительно на отношениях двух стран (США и России — ред.)», — заявил Салливан.

Он добавил, что не уполномочен обсуждать обмены и добивается для осужденного, прежде всего, правосудия.

Ранее адвокат Уилана Владимир Жеребенков сообщил, что его подзащитный может быть обменен на осужденных в США Владимира Бута или Константина Ярошенко. Он также отметил, что Уилан «не против» возможности попросить о помиловании.

Уилан был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы. По данным следствия, на изъятой у американца флешке содержались сведения, составляющие гостайну.

При этом, как утверждает защита, Уилан считал, что на флешке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел, так как был задержан.