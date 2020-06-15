Полицейский Алексей Конев избил и выбросил жену с балкона на четвертом этаже многоэтажного дома в Северодонецке на контролируемой Киевом территории Луганской области. Такое сообщение 15 июня опубликовала пользователь Дарья Петрик в своем Instagram

По ее словам, инцидент произошел в ночь с 8 на 9 июня. МВД Украины нашло виноватого в провале реформы полиции © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«В городе Северодонецке на улице Менделеева в 2 часа ночи произошло покушение на убийство! Муж выбросил свою жену с четвёртого этажа с балкона! Девочке 27 лет. Ее зовут Дарья Конева (Нестеренко). В этот вечер ее муж был в нетрезвом состоянии, спровоцировав ссору, он начал ее швырять по квартире, давать пощёчины, выкручивая руки. Она выбежала на балкон, начала звать на помощь и просила людей вызвать полицию», ‒ сообщила Петрик.

Сразу после этого полицейский начал угрожать супруге и выбросил ее из окна.

По словам автора поста, муж Коневой является сержантом главного управления полиции в Северодонецке. Его отчим, Руслан Гусак, является подполковником полиции в отставке. В каком состоянии находится девушка, не сообщается.