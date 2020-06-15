Московский городской суд 15 июня признал гражданина США Пола Уилана виновным в шпионаже, передает «Интерфакс»

Погребинский пояснил, почему международные суды не трогают американцев © Facebook, Михаил Погребинский

«Признать Пола Уилана виновным в совершении шпионажа и назначить подсудимому Уилану наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет колонии строгого режима», — огласил приговор судья Андрей Суворов.

Согласно приговору, вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарта и документы, будут храниться в деле.

В ходе прений сторон прокурор просила суд назначить Уилану 18 лет лишения свободы. Защита и сам американец настаивали на невиновности и оправдательном приговоре. Будет ли осужденный подавать прошение о помиловании, решится после вступления приговора в законную силу.

«Любые решения о подаче прошения о помиловании или вопросы обмена могут быть приняты после вступления приговора в законную силу», — сказал адвокат Уилана Владимир Жеребенков.

По его данным, Уилан может быть обменен на осужденных в США Владимира Бута или Константин Ярошенко.

Согласно российскому закону, если приговор не обжалован, то он вступит в силу через 10 суток со дня оглашения. При этом в случае обжалования приговор вступает в силу с момента оглашения решения апелляционной инстанцией.

Уилан, который ранее проходил службу в морской пехоте США, был задержан в Москве 28 декабря 2018 года. Ему предъявлено обвинение в шпионаже (ст. 276 УК РФ), которое предусматривает наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

По словам адвоката, следствие обвиняет Уилана в шпионаже в пользу американских спецслужб: на изъятой у него флэшке содержались сведения, составляющие гостайну. При этом, как утверждает защита, Уилан считал, что на флэшке были личные сведения о его предыдущих посещениях РФ, но ознакомиться с ее содержимым он не успел, так как был задержан.

Брат Уилана Дэвид заявлял, что Пол прибыл в Москву по приглашению на свадьбу. Он надеется, что «Российская Федерация также будет рассматривать освобождение Пола через помилование или каким-то другим способом как возможность помочь восстановить отношения между США и Россией».

В момент задержания Уилан являлся директором по безопасности американской компании BorgWarner, производящей детали для автомобилей. В декабре его брат сообщил, что BorgWarner сократила Пола.