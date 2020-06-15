В ночь на 15 июня сотрудники французской полиции устроили акцию протеста в Париже. Об этом сообщил телеканал BFM TV

Нашла коса на камень: в Лондоне подрались футбольные фанаты, протестующие и полиция © REUTERS, John Sibley Кристоф Кастанер сообщил о решении запретить стражам правопорядка использовать тактику «удушения» при задержании.

В связи с этим сотни полицейских собрались на площади Трокадеро в знак протеста. Подобную акцию стражи правопорядка устроили также в ночь на 14 июня у Триумфальной арки.

Этому предшествовали манифестации в Париже и нескольких крупных городах Франции по призыву семьи темнокожего гражданина Франции Адамы Траоре, умершего в июле 2016 года после силового задержания жандармами. Демонстранты вышли на улицы, в частности, в знак солидарности с акциями Black Lives Matter, проходящими в мире после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.

Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к народу страны, заявил, что полицейские и жандармы «заслуживают признания всей нации». Вместе с тем он указал, что Франция будет решительно выступать против расизма, антисемитизма и любых форм дискриминации.