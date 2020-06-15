Ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер сообщил о решении запретить стражам правопорядка использовать тактику «удушения» при задержании.
В связи с этим сотни полицейских собрались на площади Трокадеро в знак протеста. Подобную акцию стражи правопорядка устроили также в ночь на 14 июня у Триумфальной арки.
Этому предшествовали манифестации в Париже и нескольких крупных городах Франции по призыву семьи темнокожего гражданина Франции Адамы Траоре, умершего в июле 2016 года после силового задержания жандармами. Демонстранты вышли на улицы, в частности, в знак солидарности с акциями Black Lives Matter, проходящими в мире после убийства полицейским в США афроамериканца Джорджа Флойда.
Президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к народу страны, заявил, что полицейские и жандармы «заслуживают признания всей нации». Вместе с тем он указал, что Франция будет решительно выступать против расизма, антисемитизма и любых форм дискриминации.