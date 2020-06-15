«Активист проанонсировал, что ждёт сегодня в суде допрос прокурора Радионова, который отказывался подписывать Стерненко подозрение», — говорится в сообщении.
Также во дворе суда уже собираются депутаты от «Голоса» и «Европейской солидарности», в том числе София Федина, которая не может взять на поруки Стерненко, поскольку сама является подозреваемой по другому делу.
Сам Стерненко заявил, что он пребывает в хорошем настроении, ждет, что заседание продлится весь день, и обещает, что «будет интересно».
* Деятельность организации запрещена в РФ