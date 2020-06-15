Бывший глава одесский ячейки «Правого сектора»* Сергей Стерненко прибыл в суд, где ему сегодня должны избрать меру пресечения. Соответствующее видео 15 июня обнародовал YouTube-канал PavlovskyNews

Торжествующее ничтожество. Что показал суд над Стерненко © Twitter, Сергій Стерненко

Также во дворе суда уже собираются депутаты от «Голоса» и «Европейской солидарности», в том числе София Федина, которая не может взять на поруки Стерненко, поскольку сама является подозреваемой по другому делу.

Сам Стерненко заявил, что он пребывает в хорошем настроении, ждет, что заседание продлится весь день, и обещает, что «будет интересно».

* Деятельность организации запрещена в РФ