Не менее десяти человек были ранены в результате массовых столкновений с участием выходцев из Чечни в центре французского города Дижона. Об этом 15 июня сообщил телеканал France Info со ссылкой на местные власти

Два десятка человек устроили перестрелку на рынке в Одессе, есть раненые © CC0, Pixabay данным очевидцев и видеосъемки, нападавшие были вооружены арматурой, ножами, отвертками и бейсбольными битами. На место инцидента срочно прибыли полицейские, которые для разгона участников беспорядков применили слезоточивый газ.

Вице-прокурор Дижона сообщил об 11 раненых, некоторые из которых находятся в тяжелом состоянии. Пока никто не был арестован.

Как сообщил телеканал, речь идет о сведении счетов между представителями общины выходцев из Чечни, которые собрались в Дижоне со всей Франции, и местными группировками наркоторговцев, в основном магрибского происхождения. Поводом для конфликта послужило избиение одного из чеченцев.

Отмечается, что в ночь на 14 июня представители обеих группировок встретились для урегулирования разногласий. Тем не менее, по просьбе мэра охрана правопорядка в Дижоне будет усилена двумя ротами полицейского спецназа.