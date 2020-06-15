Испытание пандемией коронавируса показало, что энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем устойчиво и способно противостоять рискам. Об этом посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сказал в интервью «Интерфаксу» 15 июня

США бьют по Китаю и нефтяникам, Россия в шаге от сверхдоходов. Обзор энергорынка © РИА Новости, Максим Богодвид | Перейти в фотобанк рассказал дипломат.

Он отметил, что в первом квартале 2020 года объем торговли энергоносителями между двумя странами резко вырос, импорт нефти и газа Китаем значительно увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт угля и электроэнергии в основном остался на уровне того же периода 2019 года.

По словам посла, в нефтегазовой и электроэнергетической областях был достигнут новый консенсус, подписаны новые документы о сотрудничестве между предприятиями. Ханьхуэй также рассказал об успешном продолжении развития двухстороннего взаимодействия в атомной энергетике: сотрудничество в области строительства АЭС «Тяньвань № 7, № 8», «Сюй дабао № 3, № 4» ускорилось и вступило в фазу «полной реализации».