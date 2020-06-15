«По состоянию на 09:00 15 июня в Украине 31 810 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 901 летальный, 14 253 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 656 новых случаев», — говорится в сообщении.
Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3959 и 3957. Более 2 тысяч болеют в Львовской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.
По состоянию на утро 15 июня в центральную лабораторию поступило 753 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.