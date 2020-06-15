На Украине с начала эпидемии зафиксировано 31 810 случаев коронавируса, 901 летальный, 14 253 пациента выздоровели. Об этом 10 июня сообщает Минздрав Украины в Telegram

В офисе Зеленского произошла вспышка коронавируса © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

Наибольшее число больных зафиксировано в Черновицкой области и Киеве — 3959 и 3957. Более 2 тысяч болеют в Львовской и Ровенской областях. В других регионах заболевших около тысячи и меньше.

По состоянию на утро 15 июня в центральную лабораторию поступило 753 обращения. Всего с начала 2020 года поступило 72 129 сообщений о подозрении на COVID-19.