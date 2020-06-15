«Этот акт вандализма является провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в Закарпатье, кто хочет помешать нам в преодолении споров с Венгрией. Безусловно, расследованием этого позорного акта уже занимаются правоохранители. Убежден, виновных обязательно найдут и накажут, как это было с поджигателями Венгерского дома в Ужгороде», — написал он.
По словам Кулебы, несмотря на все словесные и физические провокации, он верит, что Украина и Венгрия способны найти взаимоприемлемые решения, чтобы урегулировать спорные вопросы, не пересекая красных линий ни одной из сторон. Министр отметил, что украинские венгры, как и представители других национальных меньшинств, являются важной и неотъемлемой частью украинского общества.
Как пишут местные СМИ, вандалы повредили информационное панно в Свалявском мемориальном парке. Вандалы осквернили материалы экспозиции на задней части Стены плача. Также отмечается, что, как и ранее, в Закарпатье несколько раз устраивались антивенгерские провокации, след которых во всех случаях якобы вел в Россию.