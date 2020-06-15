Глава МИД ФРГ Хайко Маас назвал сложными отношения между Берлином и Вашингтоном, поэтому его не удивило то, что решение о выводе американских военнослужащих из ФРГ не было согласовано. Он сказал об этом в эфире телеканала ZDF 15 июня

Трамп не использует вывод военного контингента из ФРГ как «наказание» для Меркель — Белый дом © Пресс-служба Президента РФ | Пресс-служба Президента РФ | Перейти в фотобанк Дональд Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских служащих из Германии. Официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.

«Скажем так, это сложно… Если видно, что такое решение (о выводе военного контингента. — Ред.) не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — сказал Маас, отвечая на вопрос, насколько сложны сегодня отношения между США и Германией.

Ранее пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани опровергла информацию о том, что президент США хочет «наказать» канцлера Германии Ангелу Меркель выводом американских войск из страны, и подчеркнула, что не может подтвердить факт принятия этого решения.