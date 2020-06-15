Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует вывести 9,5 тысячи из почти 35 тысяч американских служащих из Германии. Официальный представитель Кабмина ФРГ Штеффен Зайбер заявил, что Берлин не получал официальной информации от Вашингтона и потому пока не комментирует данные СМИ.
«Скажем так, это сложно… Если видно, что такое решение (о выводе военного контингента. — Ред.) не было согласовано стопроцентно в американском правительстве, то неудивительно, что и с нами оно не было согласовано», — сказал Маас, отвечая на вопрос, насколько сложны сегодня отношения между США и Германией.
Ранее пресс-секретарь Трампа Кейли Макинани опровергла информацию о том, что президент США хочет «наказать» канцлера Германии Ангелу Меркель выводом американских войск из страны, и подчеркнула, что не может подтвердить факт принятия этого решения.