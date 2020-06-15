После того, как по всем США начался стихийный снос памятников южанам времен Гражданской войны на фоне протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, консультативная комиссия по исторической собственности штата Кентукки проголосовала за то, чтобы убрать статую Дэвиса.
В процессе была обнаружена бутылка чистого бурбона Glenmore Kentucky, также в статуе хранился выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года — день установки памятника.
В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.
Дэвис был первым и единственным президентом КША. Демонстранты уже снесли его статую в Ричмонде в Виргинии, который был столицей Юга.