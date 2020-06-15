Рабочие, занимавшиеся демонтажем статуи президента рабовладельческого Юга времен Гражданской войны Джефферсона Дэвиса из капитолия в штате Кентукки, обнаружили бутылку бурбона, спрятанную внутри монумента в 1936 году. Об этом на днях сообщило издание New York Post

В Майами задержаны демонстранты, оставившие надпись Black Lives Matter и рисунок серпа и молота на памятнике Колумбу © РИА Новости, Артур Габдрахманов | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда, консультативная комиссия по исторической собственности штата Кентукки проголосовала за то, чтобы убрать статую Дэвиса.

В процессе была обнаружена бутылка чистого бурбона Glenmore Kentucky, также в статуе хранился выпуск газеты State Journal от 20 октября 1936 года — день установки памятника.

В ходе конфликта Севера и Юга 1861-1865 годов на почве рабства часть штатов откололась от США и образовала Конфедеративные штаты Америки (КША). Военный конфликт окончился победой Севера и восстановлением США в прежних границах. Также были освобождены рабы, хотя де-факто положение афроамериканцев оставалось неравноправным во многих штатах до 1960-х годов.

Дэвис был первым и единственным президентом КША. Демонстранты уже снесли его статую в Ричмонде в Виргинии, который был столицей Юга.