«После переоценки ситуации, в том числе анализа мер по охране здоровья и риска, связанного с COVID-19, было принято решение вернуть 90 инструкторов», — заявил Кэмпбелл.
По его словам, военнослужащие вернутся на Украину в июне. По прибытии в страну они пройдут 14-дневный карантин. После двух недель изоляции инструкторы возобновят обучение украинских военных.
Еще 50 военнослужащих пока останутся в Канаде. Как заявил Кэмпбэлл, они вернутся к своей миссии на Украине, «как только позволят условия».
Канада отправила своих военных инструкторов на Украину в 2015 году. Всего миссию по обучению украинских военных выполняли около 200 служащих. В начале апреля эта работа была свернута из-за пандемии.