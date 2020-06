Предстоящая президентская кампания действующего американского лидера Дональда Трампа может пройти под новым лозунгом. Об этом сообщила газета The Washington Post 14 июня

Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В нынешнем избирательном цикле среди предвыборных слоганов президента рассматриваются Keep America Great («Сохраним Америку великой»), Transition to Greatness! («Переход к величию!») или The Best Is Yet to Come («Самое лучшее еще впереди»).

По данным издания, Трамп в ближайшее время планирует определиться с точным лозунгом.

Президентские выборы в США должны пройти в ноябре 2020 года.