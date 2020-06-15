Глава британского правительства Борис Джонсон выступил в защиту экс-премьера Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы исписали расистскими надписями, и призвал не переписывать прошлое. Он написал об этом в колонке в газете Telegraph 14 июня

«Мы не должны чтить память работорговцев»: мэр Лондона допустил снос памятников в городе © РИА Новости, Алекс Макнотон | Перейти в фотобанк Джорджа Флойда в Бристоле демонстранты скинули в залив памятник филантропу Эдварду Колстону, который занимался работорговлей, а в Лондоне нанесли расистские надписи на памятник Черчиллю и пытались повредить мемориал Кенотаф в честь погибших в Первой мировой войне.

Джонсон напомнил, что Черчилль был сторонником самых разных взглядов за свою карьеру: так, он изменил свой взгляд на Индию и ее способность получить независимость, а в 1940-е годы построил мечеть в Риджентс-парке.

«Безумно обвинять его в расизме, когда он один стоял против расистской тирании, которая без сопротивления, которое он оказывал, захлестнула бы страну и остальную часть Европы. Он был героем, и, надо полагать, я не один, кто говорит, что будет с каждым вдохом сопротивляться любым попыткам убрать эту статую с Парламент-сквер, и чем быстрее защитное облачение с него будет снято, тем лучше», — заявил премьер.

Он также заявил, что очень сомневается в правильности кампании по редактированию всего культурного ландшафта. Такой подход, по его мнению, приведет к искажению истории. В сложившейся ситуации, по мнению Джонсона, нужно бороться с самой проблемой расизма, а не с символами в попытке переписать прошлое.

В этой связи он объявил о создании межправительственной комиссии, которая будет рассматривать все аспекты неравенства — в сфере занятости, образования, в медицинской сфере и во всех других.

Ранее власти Лондона из-за опасений вандализма закрыли фанерными щитами памятники Черчиллю, первому после падения режима апартеида президенту ЮАР Нельсону Манделе и Кенотаф.