Федина обвинила российские спецслужбы в создании скандального поста о Зеленском под именем Зверобой

Народный депутат от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» София Федина 14 июня на своей странице в Facebook прокомментировала пост в Telegram-канале Маруси Зверобой, в котором та угрожала президенту Зеленскому и его семье

Угрожавшей Зеленскому Марусе Зверобой не стали продлевать меру пресечения © Facebook, Маруся Звіробій

«Прочитала антисемитские высказывания на Телеграм-странице Маруси Зверобой. Поговорила с ней — оказывается, страницу хакнули. Фээсбэшные хакеры прогрессируют. Не удивлюсь, если следующими объектами атак станут мои страницы. Наверное, кому-то не хватает материалов к нашему делу», — заверила Федина.

Версия со взломом появилась только после того, как по поводу поста поднялся большой шум.

На днях Зверобой пригрозила, что семью Зеленского «подвесят за ноги», как это «сделали с царской семьей», и посоветовала им как можно быстрее «у…ывать в Израиль».