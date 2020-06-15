Федина обвинила российские спецслужбы в создании скандального поста о Зеленском под именем Зверобой

Нардеп уверяет, что аккаунт ее подруги якобы взломали российские спецслужбы.
«Прочитала антисемитские высказывания на Телеграм-странице Маруси Зверобой. Поговорила с ней — оказывается, страницу хакнули. Фээсбэшные хакеры прогрессируют. Не удивлюсь, если следующими объектами атак станут мои страницы. Наверное, кому-то не хватает материалов к нашему делу», — заверила Федина.
Версия со взломом появилась только после того, как по поводу поста поднялся большой шум.
На днях Зверобой пригрозила, что семью Зеленского «подвесят за ноги», как это «сделали с царской семьей», и посоветовала им как можно быстрее «у…ывать в Израиль».