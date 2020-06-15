Президент США Дональд Трамп раскритиковал американские СМИ за замалчивание ситуации с протестами в городе Сиэтле (штат Вашингтон). Соответствующее сообщение он разместил в своем Twitter-аккаунте 14 июня

Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов © REUTERS, Lindsey Wasson

«Кто-нибудь заметил, как мало захват Сиэтла левыми радикалами обсуждается в СМИ, которые публикуют вымышленные новости? Это происходит во многом нарочно, потому что они знают, какое политическое значение имеют подобные слабость и некомпетентность. Мэру [Сиэтла] и губернатору [штата Вашингтон] должно быть стыдно», — написал Трамп.

При этом он добавил, что «это легко исправить».

Does anyone notice how little the Radical Left takeover of Seattle is being discussed in the Fake News Media. That is very much on purpose because they know how badly this weakness & ineptitude play politically. The Mayor & Governor should be ashamed of themselves. Easily fixed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 14, 2020

Ранее Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Нацгвардии США.