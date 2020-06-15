Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов
Трамп пожаловался на захвативших Сиэтл «внутренних террористов» под управлением демократов
© REUTERS, Lindsey Wasson
Ранее участники демонстраций в Сиэтле объявили, что считают один из центральных районов города «автономной зоной». Местные власти приняли решение для снижения напряженности вывести стражей порядка из полицейского участка, который находится в данном районе, и демонстранты заняли это здание. Некоторые из протестующих требуют расформировать полицию города, а также прекратить ущемление прав темнокожих.

«Кто-нибудь заметил, как мало захват Сиэтла левыми радикалами обсуждается в СМИ, которые публикуют вымышленные новости? Это происходит во многом нарочно, потому что они знают, какое политическое значение имеют подобные слабость и некомпетентность. Мэру [Сиэтла] и губернатору [штата Вашингтон] должно быть стыдно», — написал Трамп.

При этом он добавил, что «это легко исправить».

Ранее Трамп неоднократно называл участников беспорядков в Сиэтле анархистами и террористами. Он также критиковал мэра Сиэтла Дженни Деркан и губернатора штата Вашингтон Джея Инсли за бездействие. В интервью телеканалу Fox News глава Белого дома заявил, что восстановить порядок в Сиэтле можно только с привлечением Нацгвардии США.