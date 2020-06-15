Трое украинцев в возрасте от 23 до 29 лет принесли домой к одному из участников компании несколько найденных в местном карьере гранат РГД-5. Там они начали разбирать боеприпасы. Одно из устройств взорвалось.
Трое мужчин, а также две женщины 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им была оказана медицинская помощь.
Полицейские изъяли две гранаты. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Инциденты с гранатами на Украине уже стали делом обыденным. Так, в первых числах июня под Ковелем пьяный муж бросил гранату во двор тещиного дома.