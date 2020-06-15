Пять жителей села Дачное Одесской области получили ранения при попытке разобрать найденные гранаты. Об этом 14 июня сообщили на сайте Нацполиции региона

В Хмельницкой области мужчина подорвался на гранате во дворе многоэтажки © commons.wikimedia.org, пехотинец

Трое мужчин, а также две женщины 1994 и 1949 годов рождения, которые в то время были рядом с ними во дворе, получили осколочные ранения конечностей. Им была оказана медицинская помощь.

Полицейские изъяли две гранаты. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Инциденты с гранатами на Украине уже стали делом обыденным. Так, в первых числах июня под Ковелем пьяный муж бросил гранату во двор тещиного дома.