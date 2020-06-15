Призывающего украинцев сидеть дома мэра Киева Виталия Кличко заподозрили в грубом нарушении карантина. Об этом 14 июня сообщает УНИАН

На Украине уже началась вторая волна коронавируса, карантин будет продлен — советник мэра Киева © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк заметили в ресторане «Охота на овец» в компании мужчины и двух девушек после 22:00.

Правилами запрещается нахождение за столиком более четырех лиц, расстояние между столиками должно быть не менее 1,5 метра, а сами рестораны должны прекращать работу не позднее 22.00.

В мае сообщалось о планах градоначальника ввести более строгий карантин. По его словам, ситуация непростая, особенно накануне даты ослабления карантина. Кличко отметил, что любые послабления будут нелогичными и приведут к инфекционному взрыву, если динамика заражения коронавирусом будет расти.

На Украине подтверждено больше 31 тысячи случаев заражения коронавирусом, умерли почти 900 человек.