Он отметил, что Лукашенко «не приемлет никакую оппозицию и всегда найдет способ эту оппозицию запретить» и действует соответственно на всех этапах своей президентской карьеры.
«Более того, он не допускает развития предпринимательства в стране до определенного уровня, чтобы белорусский бизнес не имел возможности финансировать партии и группы и занимать ту или иную позицию», — подчеркнул Затулин.
При этом в своих избирательных кампаниях Лукашенко всегда прибегал и прибегает к поддержке и помощи государства, которое он возглавляет, добавил политик.