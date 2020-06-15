Бессменный президент Белоруссии Александр Лукашенко сознательно не допускает развития предпринимательства в стране выше определенного уровня, сказал депутат Государственной думы Константин Затулин в интервью изданию Украина.ру

Выборы в Белоруссии. Почему Киеву выгоден Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

«Более того, он не допускает развития предпринимательства в стране до определенного уровня, чтобы белорусский бизнес не имел возможности финансировать партии и группы и занимать ту или иную позицию», — подчеркнул Затулин.

При этом в своих избирательных кампаниях Лукашенко всегда прибегал и прибегает к поддержке и помощи государства, которое он возглавляет, добавил политик.