Массовые протесты в США, Австралии и Евросоюзе, совпавшие с окончанием или ослаблением карантина из-за COVID-19, являются частью единой стратегии по смене глобальной парадигмы, сказал политолог Вадим Самодуров в интервью изданию Украина.ру

«Это (совпадение окончания карантина и начала массовых протестов. — Ред.) не связано напрямую. Но, на мой взгляд, является разными частями некой единой стратегии по смене глобальной парадигмы. Это как шоу "Форт Боярд". Вначале тебя сажают в темную комнату, набитую пауками и змеями. А потом ты выходишь, и тебя начинают избивать карлики», — сказал Самодуров.

Политолог Самодуров: Протесты в США — часть единой стратегии по смене глобальной парадигмы © Facebook, Вадим Самодуров

По его мнению, все, что происходит вокруг коронавируса, и волнения в США «объединяет то, что и то, и другое — это глобальные технологии манипулирования обществом».