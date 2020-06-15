«Это (совпадение окончания карантина и начала массовых протестов. — Ред.) не связано напрямую. Но, на мой взгляд, является разными частями некой единой стратегии по смене глобальной парадигмы. Это как шоу "Форт Боярд". Вначале тебя сажают в темную комнату, набитую пауками и змеями. А потом ты выходишь, и тебя начинают избивать карлики», — сказал Самодуров.
Он пояснил, что таким образом «населению не дают расслабиться, остыть и осмыслить происходящее».
По его мнению, все, что происходит вокруг коронавируса, и волнения в США «объединяет то, что и то, и другое — это глобальные технологии манипулирования обществом».