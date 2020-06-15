Собеседник издания считает, что если в Европе начнется пробуждение национального самосознания, то США могут развязать там конфликт на этнической и религиозной почве.
«Россия в отношении этого не должна занимать никакой позиции. Это их история, их судьба. У нас есть четкая дипломатическая позиция о невмешательстве в дела других государств. Глядя на всю эту историю, мы должны четко для себя понять, что у нас есть свой путь. Ничего более прагматичного с точки зрения нормального существования, чем наш банальный, но очень правильный советский интернационализм, современное общество предложить не может», — сказал Константин Кнырик.
Цель массовых беспорядков в США состоит в том, чтобы подготовиться к свержению власти на случай, если Дональд Трамп сможет остаться президентом, считает Константин Кнырик.
Полностью интервью можно прочитать здесь.