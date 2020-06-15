В противостоянии США и Европы Россия не должна занимать позицию ни одной из сторон. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Россия в отношении этого не должна занимать никакой позиции. Это их история, их судьба. У нас есть четкая дипломатическая позиция о невмешательстве в дела других государств. Глядя на всю эту историю, мы должны четко для себя понять, что у нас есть свой путь. Ничего более прагматичного с точки зрения нормального существования, чем наш банальный, но очень правильный советский интернационализм, современное общество предложить не может», — сказал Константин Кнырик.

Цель массовых беспорядков в США состоит в том, чтобы подготовиться к свержению власти на случай, если Дональд Трамп сможет остаться президентом, считает Константин Кнырик.

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