В сегодняшней геополитической ситуации для России необходимо восстановление континентального альянса, создание условий для сотрудничества между Россией, Германией и Японией. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Серенко

«Потому что у нас есть проблемы с Китаем, потому что это не модная тема. Но когда у вас на границе с Сибирью, где живет меньше 10 миллионов человек, находится миллиардная страна с огромным ядерным потенциалом, такого соседа нельзя считать спокойным. Если он спит сейчас, это не значит, что он не проснется когда-то», — объяснил политолог.

«Кошмар для Вашингтона — это стратегический союз Москвы и Берлина» – политолог Серенко © предоставлено Андреем Серенко

Поэтому России нужно вернуться к идее создания геополитического альянса с Германией и Японией. Это потребует огромных жертв, на это уйдут десятилетия. Но чем дальше Россия будет откладывать выполнение этой задачи, тем дороже и длительнее будет реализация этой стратегии, считает Андрей Серенко.

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