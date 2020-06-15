«Потому что у нас есть проблемы с Китаем, потому что это не модная тема. Но когда у вас на границе с Сибирью, где живет меньше 10 миллионов человек, находится миллиардная страна с огромным ядерным потенциалом, такого соседа нельзя считать спокойным. Если он спит сейчас, это не значит, что он не проснется когда-то», — объяснил политолог.
По словам эксперта, США не выгодно возрождение России и восстановление ее геополитической роли. Сложностей во взаимоотношениях с Европой у Москвы нет, так как ЕС не выступает как единый геополитический субъект.
Поэтому России нужно вернуться к идее создания геополитического альянса с Германией и Японией. Это потребует огромных жертв, на это уйдут десятилетия. Но чем дальше Россия будет откладывать выполнение этой задачи, тем дороже и длительнее будет реализация этой стратегии, считает Андрей Серенко.
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