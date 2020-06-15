Европейские власти хотят увидеть негативную реакцию большей части общества перед тем, как подавить беспорядки, которые устраивают агрессивные сторонники защиты прав выходцев из Африки, рассказал политолог Марат Баширов в интервью изданию Украина.ру

Баширов: История про противостояние НАТО и России, это история про деньги, а не угрозы © РИА Новости, Владимир Трефилов

«Та часть населения, которая встает на колени, кается, — это очень незначительные проценты, максимум 2% во Франции, в Бельгии еще меньше, там люди очень рациональны. Поэтому это выхлоп на короткой дистанции. Как только это начнет раздражать основную часть населения, власти это подавят», — полагает Баширов.

При этом он считает, что в США ситуация более сложная, так как там протесты связаны с выборами президента Штатов. В связи с этим он считает, что беспорядки в США могут продолжаться до января 2021 года.