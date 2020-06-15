По его мнению, далеко не все поддерживают проходящие в ЕС протесты, вызванные убийством с США чернокожего американца Джорджа Флойда полицейскими.
«Та часть населения, которая встает на колени, кается, — это очень незначительные проценты, максимум 2% во Франции, в Бельгии еще меньше, там люди очень рациональны. Поэтому это выхлоп на короткой дистанции. Как только это начнет раздражать основную часть населения, власти это подавят», — полагает Баширов.
При этом он считает, что в США ситуация более сложная, так как там протесты связаны с выборами президента Штатов. В связи с этим он считает, что беспорядки в США могут продолжаться до января 2021 года.