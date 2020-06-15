Власти Украины собираются переформатировать административно-территориальное деление страны, оставив 118 районов вместо 490, однако принятие соответствующего закона вызовет негодование у сельских жителей, рассказал политолог Алексей Попов в интервью изданию Украина.ру

«Люди как реагируют: будет меньше районов — будет меньше больниц, будет меньше других социальных учреждений, и все будет сложнее», — отметил эксперт.

Политолог Попов: Административно-территориальная реформа может подорвать весь рейтинг власти © sobityadnya.ru

Попов отметил, что данную реформу пытались протолкнуть при третьем президенте страны Викторе Ющенко, однако это вызвало большой скандал, и реформа провалилась, так как ей сопротивлялись не только люди на местах, но и местные элиты.