«Люди как реагируют: будет меньше районов — будет меньше больниц, будет меньше других социальных учреждений, и все будет сложнее», — отметил эксперт.
Поэтому голосование на местных выборах в сельской местности и провинциальной Украине превратится во многом в референдум об отношении к «Слуге народа», если эта реформа пройдет утверждение в Верховной Раде, уверен он.
Попов отметил, что данную реформу пытались протолкнуть при третьем президенте страны Викторе Ющенко, однако это вызвало большой скандал, и реформа провалилась, так как ей сопротивлялись не только люди на местах, но и местные элиты.