В интервью изданию Украина.ру Майя Пирогова сказала, что однажды в шутку так назвала переговорную в здании ведомства, где работала, а украинские СМИ всерьёз восприняли эти историю и написали про жуткие подвалы с пыточными камерами. Только они не удосужились проверить, есть ли вообще в здании подвалы, а их нет

Журналистка рассказала, что в Министерстве информации ДНР был кабинет, который использовали для совещаний, для переговоров, для интервью, для начитки, его называли переговорной.

«Как-то я пошутила — сказала спикеру в шутку: «Идёмте в переговорную, буду вас пытать». Потом мои коллеги на вопрос «где Майя?» тоже начали шутить: «Пытает кого-то». Да так и повелось, что «переговорную» наши журналисты начали в шутку называть «пыточная», — вспоминает в интервью изданию Украина.ру Майя Пирогова. Забастовка шахтеров в ЛНР. О чем никогда не скажут украинские СМИ © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

В 2017 году году на одном из украинских сайтов она прочитала «страшную историю» о том, что в здании, где находилось министерство, есть жуткие подвалы с пыточными камерами. По её словам, ошибки быть не могло, речь шла именно о здании ведомства, но автор статьи явно не был в курсе, что подвалов в нём нет.

«Смеху было много, но главное — в очередной раз стало понятно, как формируются информационные поводы на Украине, как бездарно и лапотно их журналисты подходят к своей работе и как мизерно мало всё же у них настоящих поводов для грязи на республику», — подчеркнула Пирогова.