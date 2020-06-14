Дмитрий Кулеба на брифинге в Берлине 2 июня заявил, что новые переговоры в нормандском формате по Донбассу на уровне глав МИД должны пройти в ближайшее время
«Мы ищем дату, и убежден, что мы ее найдем. Я открыт для общения с Сергеем Лавровым. Если это поможет решить наши проблемы и способствует деоккупации украинской территории, освобождению украинских заключенных, я готов к взаимодействию в любом формате», — подтвердил свою готовность к переговорам с Лавровым Кулеба.
По словам министра иностранных дел Германии Хайко Мааса дата саммита зависит от ситуации с пандемией коронавируса.