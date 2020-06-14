Два месяца под арестом проведет Андрей Кич, фигурант дела о попытке подкупа руководителей Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Такое решение вынес Высший антикоррупционный суд Украины, трансляция заседания которого 14 июня велась в You-tube

«Байдены тут ни при чём»: Сытник и Холодницкий рассказали о взятке НАБУ и САП на $6 млн © пресс-служба НАБУ Андрею Кичу суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней и назначил ему залог в виде 1.5 миллиона долларов.

По версии следствия, руководителям САП и НАБУ предложили шесть миллионов долларов за «закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем».

Речь идет об уголовном деле в отношении компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский. Всего по факту дачи взятки задержали трех человек, но подозрение предъявили только одному из них.

Руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что в деле о попытке подкупа не фигурируют вице-президент США Джозеф Байден и его сын Хантер.

Заявила о непричастности своих сотрудников к этому делу и компания Burisma Group.