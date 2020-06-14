Киевскую городскую организацию партии «Слуга народа» возглавил народный депутат, заместитель главы комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Николай Тищенко. Об этом 14 июня сообщается на сайте президентской партии

«Слуга народа» Тищенко отказался платить за проезд в маршрутке и пересел в «Мерседес» © Facebook, Николай Тищенко Николая Тищенко приняли члены партийной организации, а Высший совет партии утвердил его кандидатуру.

Новоиспеченный главный «слуга народа» в Киеве заявил, что это особенный день для него и пообещал быть открытым для киевлян и для тех, кто хочет «строить по-настоящему европейский Киев».

«Киев — родной город для миллионов украинцев. Мы должны навести тут порядок и сделать город комфортным. Это сложное задание, ведь в последнее время власть делала наоборот», — заявил глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко.

В конце мая Николай Тищенко прокатился в одной из столичных маршруток, отказавшись платить при этом за проезд. Объяснив водителю, что у народных депутатов есть льготы на проезд в общественном транспорте, Тищенко пересел в ехавший следом за микроавтобусом «Мерседес».