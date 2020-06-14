«Я высоко ценю решение президента Трампа и госсекретаря Помпео о введении санкций в отношении МУС в Гааге», — цитирует агентство слова Нетаньяху.
Последний утверждает, что МУС «выступает с абсурдными обвинениями против Израиля, в том числе со скандальным заявлением о том, что присутствие евреев в сердце их родины является преступлением».
Израильские СМИ полагают, что решение США стало результатом координации действий Трампа и главы Госдепа Майка Помпео с властями Израиля.
Трамп 11 июня подписал указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников МУС и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников.
В частности, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, которые участвуют в расследованиях действий США в Афганистане, которые в Вашингтоне считают неоправданными.
Это откровенное давление на международный орган, который должен быть независимым и объективным.