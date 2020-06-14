Глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху поблагодарил американскую администрацию за решение о возможности введения санкций в отношении чиновников Международного уголовного суда (МУС), сообщает Интерфакс 14 июня

«Я высоко ценю решение президента Трампа и госсекретаря Помпео о введении санкций в отношении МУС в Гааге», — цитирует агентство слова Нетаньяху.

Дональд Трамп: «Вы все дерьмо, а я ухожу» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Израильские СМИ полагают, что решение США стало результатом координации действий Трампа и главы Госдепа Майка Помпео с властями Израиля.

Трамп 11 июня подписал указ, которым уполномочил госдепартамент и министерство финансов вводить санкции в отношении чиновников МУС и любых частных лиц, которые проводят расследования в отношении США и их союзников.

В частности, под санкции попадают высокопоставленные чиновники МУС, которые участвуют в расследованиях действий США в Афганистане, которые в Вашингтоне считают неоправданными.

Это откровенное давление на международный орган, который должен быть независимым и объективным.