Единственной альтернативой тому абсурду, до которого довели ситуацию в Европе и в США, могут быть только национальные государства. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик

Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа © РИА Новости, Владимир Трефилов

«С другой стороны, все эти «соросы», рассказав историю про нужность, целесообразность и толерантность в отношении беженцев, достаточно грамотно наводнили Европу нужными им людьми, которые превратят в конфликт любую попытку пробуждения национального сознания. Под видом беженцев туда направлялись и разного рода террористические элементы, которые вполне системно сотрудничают с американскими спецслужбами.

Любое пробуждение национального самосознания в Европе чревато тем, что американцы развяжут там межнациональный, межэтнический и межрелигиозный в том числе конфликт, считает собеседник издания.

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