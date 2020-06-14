Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа
Константин Кнырик: Массовые протесты в США — это только репетиция свержения Трампа
© РИА Новости, Владимир Трефилов
По его словам, США национальным государством вряд ли могут стать, а вот европейцы могут вспомнить о своих национальных интересах.

«С другой стороны, все эти «соросы», рассказав историю про нужность, целесообразность и толерантность в отношении беженцев, достаточно грамотно наводнили Европу нужными им людьми, которые превратят в конфликт любую попытку пробуждения национального сознания. Под видом беженцев туда направлялись и разного рода террористические элементы, которые вполне системно сотрудничают с американскими спецслужбами.

Любое пробуждение национального самосознания в Европе чревато тем, что американцы развяжут там межнациональный, межэтнический и межрелигиозный в том числе конфликт, считает собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

 

 