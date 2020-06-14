По его словам, с начала пандемии безработица в Израиле подскочила с 4% до 27%, то есть в стране появилось порядка 1 млн 200 тысяч безработных. По оценкам экспертов, вернуться к докризисным величинам можно будет только к концу 2021 года.
Выход из экономического кризиса будет сложным, а для некоторых бизнесов — критическим, считает Александр Цинкер.
«Часть бизнесов просто обанкротятся, какие-то начнут работать в урезанном видоизмененном режиме. Широко будет использоваться подход к созданию удаленных рабочих мест. На днях Ассоциация строительных подрядчиков уже предложила новые проекты квартир, в которых будет предусмотрен рабочий кабинет», — рассказал политолог.
Могут произойти и структурные изменения требуемых профессий, тогда государству придется в срочном порядке организовывать курсы переквалификации, а потерявшим работу осваивать новые профессии, добавил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.