Из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, часть израильских предприятий разорится, а некоторым придется перейти на работу в видоизмененном режиме. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог из Тель-Авива Александр Цинкер

Александр Цинкер о массовых протестах: Европейцы пожинают плоды своих ошибок © Facebook, Александр Цинкер

Выход из экономического кризиса будет сложным, а для некоторых бизнесов — критическим, считает Александр Цинкер.

«Часть бизнесов просто обанкротятся, какие-то начнут работать в урезанном видоизмененном режиме. Широко будет использоваться подход к созданию удаленных рабочих мест. На днях Ассоциация строительных подрядчиков уже предложила новые проекты квартир, в которых будет предусмотрен рабочий кабинет», — рассказал политолог.

Могут произойти и структурные изменения требуемых профессий, тогда государству придется в срочном порядке организовывать курсы переквалификации, а потерявшим работу осваивать новые профессии, добавил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.